Tchad : 52 handicapés assistés par le ministère de la Femme

Suite aux revendications antérieures des handicapés (dossier Kousseri), le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance a procédé à une assistance sociale ce jeudi 14 octobre, au profit de ces derniers.

Selon le directeur général des Actions sociales, Chérif Allatchi Galma, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance est conscient de la situation que traversent ces handicapés. C’est la raison d'un geste minime à leur profit. Il les a rassurés que d'autres actions seront menées en leur faveur.



Le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement accordent une attention particulière à la question du handicap et des instructions ont été données pour l'amélioration de la vie des personnes handicapées, a-t-il ajouté. Il les a enfin exhortés de dialoguer en cas de problèmes, d'être unis, soudés et forts, pour un Tchad émergent, avec des objectifs et ambitions nobles qui conduiront les différentes associations à l'émergence.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance Mme Amina Priscille Longoh, a remis la somme de 5, 46 millions de FCFA aux handicapés.