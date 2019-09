TCHAD Tchad : 6 choses à savoir dans la revue de la presse

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2019 modifié le 23 Septembre 2019 - 18:45





Le quotidien le Progrès indique dans sa parution du vendredi 20 septembre 2019 que « le Juste Prix n’a pas profité aux ménages ». Il se fait échos du point de presse de l’Association dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur (DCPDC). « Cinq mois après la mise en place du concept, certains opérateurs économiques continuent à renchérir les produits sur les marchés », relève la DCPDC.



Un ordre des ingénieurs a été créé et des académies seront réorganisées, ce sont entre autres des décisions prises à l’issue du conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2019. L’ordre national des ingénieurs civils contrôlera l’urbanisation non maitrisée des villes du Tchad, explique Le Progrès. Les académies de l’éducation nationale intégrant les nouvelles données et la politique nationale des laboratoires encadrera la sécurisation de la santé, ajoute le quotidien dans sa parution du 20 septembre 2019.



Quelques heures avant le décret du chef de l’Etat apportant plusieurs changements au ministère des Finances et du Budget, le journal Abba Garde, dans sa parution du 20 septembre 2019, explique que le FMI a exigé le départ des directeurs généraux des douanes et des impôts, dans une correspondance adressée début août au gouvernement tchadien. « C’est une lettre simple et limpide qui est tombée sur la table du ministre des Finances et du Budget, Tahir Nguilin qui a immédiatement transmis la correspondance au chef de l’Etat (…) Une source proche du dossier confie que la correspondance du FMI indique que les deux DG n’ont pas le profil requis pour occuper ces postes », explique Abba Garde. Il cite également un passage du courrier : « Leurs incapacités à pouvoir maitriser les textes réglementant leur domaine respectif est un handicap majeur contraire aux objectifs du FMI ».



Le journal Abba Garde évoque le blanchiement de Madou Fatsou Sangueh, directeur général du ministère des Affaires étrangères. A l’issue du verdict rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de N’Djamena, le 12 septembre 2019, trois prévenus dont Madou Fatsou Sangueh sont décorés non coupables. 5 autres, parmi lesquels deux diplomates, sont condamnés à 3 ans de prison ferme pour faux et usage de faux.



Toujours selon Abba Garde, une arme a été découverte au fond du magasin d’une auberge appartenant à Laoukein Ménard. L’ex-maire de Moundou serait victime « d’une nouvelle cabale », titre le journal. L’opposant s’est « rendu à la division de la police judiciaire de Moundou pour remettre l’arme dans la même matinée ».



Le journal Le Pays, dans sa parution du 17 octobre, relate une affaire qui remonte à fin août. Quelques jours après l'instauration de l’état d’urgence, le chargé d’affaires de l’ambassade des USA aurait demandé à voir le ministre en charge de la défense suite à des informations faisant état d’exécutions sommaires. En vain. A la suite d'un courrier, le diplomate américain a finalement été reçu par un responsable du ministère des affaires étrangères.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des initiatives locales innovantes pour renforcer la cohabitation Tchad : saisie record de 678 armes, 6 bazooka et 4000 munitions Tchad : la société civile estime que l'état d'urgence est incompatible avec les élections