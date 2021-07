Tchad : 6 enseignants-chercheurs promus au grade de Maître de conférences

Les enseignants-chercheurs dont les noms suivent, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences (LAFMC) du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) sont nommés Maîtres de conférences dans les spécialités et les comités techniques spécialsiés (CTS) suivants :



CTS - Sciences et techniques de l'ingénieur



Abdelhakim Boukar

Spécialité : Génie mécanique Côte : B



Ngargueudedjim Kimtangar

Spécialité : Génie mécanique Côté : B



Amir Moungache

Spécialité : Génie électrique Côte : B



CTS : Mathématiques - Physique - Chimie

Daouda Ahmat Mahamat

Spécialité : informatique Côte : A



CTS : Lettres et sciences humaines

Madjigoto Robert

Spécialité : Géographie (espaces, sociétés, aménagements) Côte : A



Reounodji Frédéric

Spécialité : géographie rurale et aménagement Côte : B