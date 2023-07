Tchad : 75 armes et 8 motos saisies dans la province du Moyen-Chari

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouman, a organisé une conférence de presse ce jeudi 6 juillet 2023, au cours de laquelle, plus de 75 armes et 8 motos saisies auprès de criminels, ont été présentées.



Ces saisies ont été réalisées dans le cadre de la tournée de sensibilisation du gouverneur, sur la prévention et la gestion des conflits dans les différents départements de la province du Moyen-Chari.



Le gouverneur Ousman Brahim Djouman a exprimé sa gratitude envers les forces de défense et de sécurité, pour leur remarquable travail ayant conduit à ces résultats.



Par ailleurs, le gouverneur a appelé la population à la vigilance, et à collaborer avec les autorités pour assurer la sécurité. Il a également encouragé la population à dénoncer les individus perturbateurs.