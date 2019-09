Tchad : 76 kalachnikovs remises par des civils à l’Est

Le préfet de département d'Asounga a présidé ce matin à Adré une cérémonie de présentation d'armes.



76 armes de type kalachnikovs ont été remises volontairement par la population de deux cantons à savoir Merander et Mabrozo.



Le préfet d'Asounga a indiqué que l'état d'urgence a été institué suite aux affrontements qui ont fait beaucoup de morts. Selon lui, l'état d'urgence vise à ramasser les armes détenues par la population.



Le préfet a exhorté les autres chefs de canton et chefs de tribus à se mettre résolument au travail. Il a appelé les sous-préfets, les chefs de canton et les chefs de tribus à travailler en étroite collaboration.