Tchad : 80 leaders traditionnels des trois provinces en formation sur les mécanismes de la paix

En lançant ce 3 novembre 2023 un atelier de formation à l'endroit des leaders traditionnels de trois provinces à savoir le Salamat, le Sila et Ouaddaï, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar hissein Didigui, a souligné que cette initiative cadre parfaitement avec la politique du gouvernement du Tchad sous la clairvoyance du président de la transition visant à renforcer les capacités des chefs traditionnels.



Pour lui, cet atelier sur la consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés agropastorales dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï vient à point nommé dans un contexte où les dernières actualités relatent les faits des conflits entre les agriculteurs et éleveurs dans plusieurs provinces.



Il a enfin ajouté que cet atelier permettra de discuter non seulement des éventuelles causes du conflit agro-pastoral, mais aussi des différentes solutions probables.



Le coordonnateur LACINA BARRO a dit que ces activités interviennent dans le cadre du projet Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les trois provinces financé par le PBF et a démarré en janvier 2022.



Pays sahélien , situé au cœur du continent africain, le Tchad est reconnu sur le plan international par sa diversité agroécologique qui fait de lui, un pays à vocation agropastorale.