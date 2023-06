Tchad : 800 personnes bénéficieront de soins gratuits contre la cataracte au Lac

Cette caravane, menée par la Fondation Grand Cœur et l'ONG ALBASSR International en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, a pour objectif de consulter, opérer et soigner gratuitement 800 personnes atteintes de cataracte dans la province du Lac. L'opération se déroule sur une période d'une semaine à l'hôpital provincial de Bol.



Le Maire premier adjoint de la ville de Bol, Idriss Isaka keleye, a exprimé sa gratitude au nom de la population touchée par cette affection oculaire envers la Fondation Grand Cœur pour sa politique de bienfaisance.



Le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr Lackné Bademana Michelot, a souligné que la cataracte est une maladie fréquente causée principalement par le vieillissement de l'œil, entraînant une baisse de la vision. Il a également salué cette initiative de la Fondation Grand Cœur, soulignant qu'elle apporte un soulagement aux patients et mérite d'être encouragée.



Moussa Issa Moussa, le point focal de la Fondation Grand Cœur dans la province du Lac, a expliqué que l'objectif de la caravane était de prendre en charge 800 patients qui seront consultés pendant son déroulement.



Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a donné le coup d'envoi de la caravane ophtalmologique en précisant que la santé de la population était essentielle pour le développement du pays. Il a donc souligné l'importance accordée par le gouvernement de transition à cette question et a lancé un appel à toutes les personnes souffrant de cette pathologie pour qu'elles se fassent consulter et opérer.