Tchad : Abakar Manany annonce son retour au pays ce samedi

L'opposant et chef d'entreprise Abakar Manany a annoncé ce 10 novembre qu'il rentrera demain au Tchad après des années d'exil. Ex-diplomate et conseiller spécial du défunt Maréchal du Tchad, le pilote de ligne formé à Dallas et à Forth Worth (Texas) a pris ses distances en 2008 avec Idriss Deby Itno.



"Mes frères et sœurs, après 17 ans loin de vous et du Tchad, c’est avec une émotion et une joie immenses que je rentre pour la paix, l’unité et la prospérité de notre pays. À demain !", a déclaré Abakar Manany sur Twitter.



Le 11 novembre 2021, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu avec Abakar Manany, chef de l'entreprise Amjet Executive SA, à Paris.



"Le réalisme politique a ses règles. La transition doit se concrétiser par un dialogue qui saura fédérer tous les fils et filles du Tchad dans le cadre de la transition, et au-delà", avait déclaré Abakar Manany au sortir de la rencontre avec Mahamat Idriss Deby.