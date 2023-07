Tchad : Abéché au bord de la soif, la rareté de l'eau continue d'affliger la ville

Même du vivant du maréchal Idriss Deby, les choses semblaient moins pires, car lorsque la population réclamait de l'eau, il donnait des instructions aux ressortissants du Ouaddaï pour atténuer rapidement le problème d'eau à Abéché, du moins pour un certain temps, avant de poursuivre sa campagne. Cependant, cela montre souvent que le maréchal Idriss Deby Itno ne s'occupait de cette question que lorsqu'il était en période électorale dans l'est du pays, tandis que la population est toujours confrontée à ce problème sans fin.



Depuis le début de la transition, la ville d'Abéché a été complètement oubliée et mise de côté. Les habitants ne font que subir, se préoccupant uniquement de leur bien-être et de leur famille. La ville est totalement abandonnée et la rareté de l'eau persiste. Le prix d'un "pousse-pousse" est toujours compris entre 1500 et 2000 francs de plus dans certaines zones de la ville.



Nous avons interrogé quelques vendeurs d'eau : "Avant, lorsque la saison des pluies arrivait, nous partions tous travailler dans les champs à côté de nos enfants. Mais cette année, l'eau reste chère et la mairie nous impose des taxes élevées. Nous n'avons pas pu acheter d'eau pour irriguer les cultures, ce qui nous oblige à continuer de collecter de l'argent dans la ville", nous confie Abdelwahab, un vendeur de pousse-pousse.