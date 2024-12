Tchad : Abéché organise une marche de soutien au président de la République

La population de la ville d'Abéché a organisé, ce jeudi 5 décembre 2024, une marche de soutien au président de la République, chef de l'État, pour avoir pris la décision de rompre les accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec la France.



Ils étaient très nombreux à marcher pacifiquement, de la place de l'Indépendance d'Abéché, jusqu'au gouvernorat du Ouaddaï, où les attendait le gouverneur de la province du Ouaddaï.



Les manifestants détenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Merci au président de la République pour avoir pris cette décision », ou encore, « Oui à la fin des accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec la France ».



À cette occasion, les manifestants ont adressé une motion de soutien au chef de l'État pour le soutenir sans réserve, dans sa décision de rompre les accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec la France. La même motion a été exprimée par des responsables religieux qui ont fait part de leur satisfaction, suite à cette décision et ont demandé au président de la République de revoir tous les accords avec la France.



En réponse aux manifestations, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, les a remerciés pour ce geste de soutien au président de la République. Il a assuré qu'il transmettrait leur motion à qui de droit, et a enfin invité la population à contribuer efficacement à la paix et à la sécurité dans la province du Ouaddaï.