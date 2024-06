Tchad - Accident de bus tragique à Mongo : Bilan provisoire de plus de 7 morts et plusieurs blessés

Les circonstances exactes de l'accident et les causes de la collision n'ont pas encore été établies. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et identifier les facteurs ayant contribué à ce drame.



Les secours se sont rapidement rendus sur place pour prendre en charge les blessés et évacuer les corps des victimes. Les personnes blessées ont été transportées vers les hôpitaux les plus proches pour recevoir des soins médicaux d'urgence.



Le gouvernement tchadien n'a pas encore officialisé le bilan de l'accident. Cet accident tragique rappelle la nécessité de renforcer la sécurité routière au Tchad et de prendre des mesures pour réduire le nombre d'accidents de la route.