Acheikh Ibni Oumar, ancien ministre d'État en charge du dialogue et de la réconciliation, a été remplacé par l'ex-ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah, dans le gouvernement d'union nationale de Saleh Kebzabo.



Durant ses fonctions, Acheikh Ibni Oumar a joué un rôle clé dans la réussite du dialogue national inclusif et souverain. Il apportera désormais son expertise et son expérience pour garantir la réussite de la seconde phase de transition. Les Tchadiens peuvent s'attendre à des initiatives innovantes et efficaces pour assurer la stabilité et le développement du pays.