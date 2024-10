Tchad : Activation du cadre d'action anticipatoire pour faire face aux inondations

Contexte de l'Activation

Suite à une réunion d’urgence convoquée le 4 octobre 2024 par le Premier Ministre concernant les inondations fluviales attendues, l’Équipe Humanitaire Pays du Tchad a pris l'initiative d'activer ce cadre d'action anticipatoire.



La Coordonnatrice des secours d'urgence par intérim, Joyce Msuya, a approuvé cette allocation pour soutenir les efforts visant à réduire l'impact des inondations.



Objectifs et Impact

Grâce à cette initiative, plus de 230 000 personnes vulnérables recevront une assistance cruciale pour diminuer les effets dévastateurs de la montée des eaux du fleuve Chari. Plusieurs agences des Nations Unies et partenaires interviendront :



Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (UNHCR) : Assistance aux personnes ayant perdu leurs abris ou biens.

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) : Évaluation des besoins en Eau, Hygiène et Assainissement.

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) : Amélioration de la protection des femmes, des enfants et des personnes vulnérables.

Organisation mondiale de la santé (OMS) : Réponses aux besoins de santé des sinistrés.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : Soutien aux ménages à risque d'insécurité alimentaire.

Programme alimentaire mondial (PAM) : Évaluation de la vulnérabilité des communautés.

Organisation internationale pour les migrations (OIM) : Distribution d'articles ménagers essentiels et sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.



Déclarations Officielles

« L’activation du cadre d'action anticipatoire est une première au Tchad ! Cela démontre notre engagement à agir avant que le désastre ne frappe », a déclaré François Batalingaya, Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad. Il a ajouté que cette approche proactive vise à réduire les souffrances et à sauver des vies.



Situation Actuelle

Le Tchad est confronté à l'une des pires crises d'inondations en Afrique de l'Ouest et du Centre, touchant près de 2 millions de personnes au 1er octobre 2024. Ces inondations ont gravement affecté les moyens de subsistance, détruit des infrastructures et déplacé des milliers de personnes.



En plus de l'allocation d'action anticipatoire pour N'Djamena, le CERF soutient également la réponse aux graves inondations dans les provinces du Lac, du Mandoul et du Mayo Kebbi Est, avec une allocation de 8 millions de dollars.



Les besoins humanitaires au Tchad restent critiques, et cette activation représente une étape essentielle dans la réduction de l'impact des chocs climatiques dans la région. Au total, ce sont 13 millions de dollars qui ont été mobilisés par le CERF pour soutenir la réponse globale aux inondations cette année.