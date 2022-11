Tchad : Ahmat Abdelkerim Ahmat est le nouveau DG des douanes

Ahmat Abdelkerim Ahmat a été nommé ce 25 novembre 2022 au poste de directeur général des douanes et droits indirects.



Il est l’ancien directeur général du groupe Bolloré Transports & Logistics au Tchad et l’actuel directeur général du cluster Corne de l'Afrique de Bolloré Transport & Logistics depuis juillet 2021.



Diplômé de Sup'Management au Maroc et titulaire d'un master en politique et gestion du développement de Sciences Po Paris, Ahmat Abdelkerim Ahmat a cumulé 20 ans de carrière au sein des filiales du groupe Bolloré.