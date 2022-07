Tchad : Ahmat Adoum Moussa présente son livre "les dépits d'un divorce"

Ses parents ont divorcé lorsqu'il n'avait que deux ans. Il a passé treize années de sa vie sans bénéficier de la chaleur maternelle. Aujourd'hui, il a un profond regret d'avoir grandi loin de sa mère.



À travers cette oeuvre, l'auteur appelle à une prise de conscience des parents sur les conséquences néfastes du divorce. Son père l'a élevé tout seul.



"Je suis issu d'une famille divorcée lorsque j'avais 2 ans. Je n'ai jamais eu la chance de bénéficier de la chaleur maternelle, malgré l'amour et le confort que mon père m'a offert durant tout mon jeune âge. Et j'ai écrit ce livre, pour que d'autres enfants ne subissent pas ce que j'ai subi", témoigne l'auteur Ahmat Adoum Moussa.



Ahmat Adoum Moussa est natif de N'Djamena. Titulaire d'une licence professionnelle Journalisme audiovisuel de l'Institut de formation et de techniques de communication (IFTIC-Niger), c'est un journaliste engagé. Il est actuellement secrétaire de rédaction du journal en ligne Toumaï Web Médias et directeur de publication web du journal "Le Sahel".