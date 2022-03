Tchad : Ahmat, l'unique technicien spécialisé en installation de pelouse synthétique

Ahmat Mahamat a débuté sa carrière professionnelle en tant que technicien spécialisé en installation et entretien des sols sportifs, dans le cadre du service étatique. Sa première expérience fût l'installation du grand stade de Sarh en 2012, puis trois mini-stades dont deux dans le 8ème arrondissement et un dans le 1er arrondissement. En 2019, Ahmat Mahamat a installé deux nouveaux mini-stades, un dans le 6ème arrondissement et un à Sabangali, dans le 3ème arrondissement. En 2020, Ahmat Mahamat, a encore installé deux mini-stades dans les 1er et 2ème arrondissements de N'Djamena.



Cette année, il a installé un nouveau mini-stade dans le 4ème arrondissement. "Je suis en train de poser un autre mini-stade à Fest Africa dans le 6ème arrondissement", dit-il avec fierté.



Ahmat Mahamat, travaille le plus souvent avec une équipe de six à sept personnes, ce qui lui permet d'avancer plus rapidement. Actuellement, il est le seul et unique technicien tchadien spécialisé en installation de pelouse synthétique et en entretien. Il est disposé à former les jeunes techniciens spécialisés dans son domaine.