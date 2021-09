Tchad : Amina Tidjani souhaite 50% des sièges pour les femmes au CNT

La coordinatrice de l'ONG « La voix de la femme », Amina Tidjani Yaya, s’est exprimée jeudi sur le quota de 30% accordé par le gouvernement aux femmes dans les fonctions électives et nominatives.



Le 18 août, la Présidence a transmis au gouvernement des instructions pour la mise en œuvre effective de la décision. En tant que militante engagée pour les droits des femmes, Amina Tidjani a exprimé sa satisfaction et a pris acte de ces instructions, espérant une concrétisation dans la pratique.



La coordinatrice de « La voix de la femme » voit d’un bon œil « la préservation des acquis de la femme tchadienne mais également l'accélération de la mise en place d'un fonds d'appui aux initiatives féminines et la création prochaine d'une unité spécialisée pour la protection de la femme et de la petite fille, malgré la situation d'exception que connait le pays ».



Amina Tidjani exhorte le comité ad hoc de sélection des dossiers de candidature au Conseil national de transition (CNT) d'accorder 50% des sièges aux femmes à l'image du parlement du Rwanda, cité comme un modėle exemplaire du développement économique et social mais également une réussite en matière de réconciliation nationale.