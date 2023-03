Tchad : Amtiman accueillera la prochaine édition de la SENAFET en 2024

Les activités de la 33ème édition de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, ont été clôturées ce 7 mars 2023 par le ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Mme Anima Priscille Lologoh.



Cette cérémonie riche en couleurs, agrémentée par des danses traditionnelles, a été ponctuée de discours. La présidente du comité d'organisation de la SENAFET, Mme Goulé Koudji, a fait la synthèse des travaux de cette grande messe de la femme tchadienne, durant laquelle les femmes ont suivi plusieurs formations en entrepreneuriat, en transformation des produits locaux, et en santé.



Le tout a été couronné par de grandes conférences-débats en lien avec le thème central : Femmes, Paix, Justice et Réconciliation pour un Tchad égalitaire. Les femmes des 23 provinces du Tchad ont formulé une motion de remerciement au président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, pour son engagement sans faille au maintien et à la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.



Des recommandations ont été adressées au gouvernement tchadien, notamment l'amélioration des conditions de vie, l'implication des femmes dans les prises de décisions, et l'application des actes de la SENAFET. Quelques résolutions ont été lues : il s'agit notamment de s'impliquer dans la résolution et la prévention des conflits, et de sensibiliser la population sur les valeurs de la cohabitation et du vivre-ensemble.



Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Ousmane Brahim Djouma, a adressé ses sincères remerciements à toute la population du Moyen Chari qui s'est engagée pour la réussite de cet événement qui place la femme au cœur de la refondation du Tchad. Il est convaincu que toutes les femmes qui ont été formées vont vulgariser ces connaissances, tout en prônant le vivre-ensemble dans toutes les provinces du pays.



Le ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Anima Priscille Longoh, a notifié que la SENAFET, édition 2023, a été exceptionnelle en ce sens que plus de 800 femmes venant des 23 provinces du pays, ont été formées dans divers domaines de développement, de leadership et d'entrepreneuriat. Elle a souligné que la vision du chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, est celle de la protection de la femme tchadienne, tout en œuvrant pour son bien-être.



Elle a précisé que la prochaine édition, en 2024, sera célébrée à Amtiman dans la province du Salamat. Il est à noter que la remise d'un grand lot de matériels agricoles et d'aménagement des tâches au gouverneur, au profit des groupements agricoles des 4 départements de la province du Moyen Chari, ainsi qu'un gigantesque défilé militaire et civil, ont mis un terme à cette 33ème édition de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne à Sarh.