Tchad : Antoine Bangui recommande une Transition différente pour réformer l'armée et assainir les institutions

Selon Antoine Bangui, ancien chef de la diplomatie tchadienne et président de l'Association JEM TCHAD, rien n'a changé de façon significative dans le pays, qui est toujours dirigé d'une main de fer par la famille d'Idriss Déby Itno et des généraux triés sur le volet. Le Comité militaire de transition (CMT), qui avait pris le pouvoir après le coup d'État d'avril 2021, avait promis de transférer le pouvoir aux civils après une période d'un an et demi. Cependant, cette promesse n'a pas été tenue, et le CMT a prolongé son mandat de deux ans supplémentaires.



L'Association JEM TCHAD estime que ce prolongement de mandat ne mènera à aucun changement significatif dans le pays, et que le système mis en place par le maréchal Idriss Déby Itno ne changera pas, sinon jamais de nature. Elle estime que la corruption a tué la République, ouvrant la porte à tous les communautarismes malsains contre la cohésion nationale. Elle craint que même après l'organisation d'élections, le pouvoir ne remporte les suffrages exprimés avec des scores de plus de 70%, grâce à une commission électorale nationale indépendante aux ordres.



L'Association JEM TCHAD recommande donc un échéancier avec la participation des responsables d'une transition différente de celle qui court, afin de redémarrer une coopération saine au profit des deux parties. Cette transition devrait avoir comme priorités la réforme de l'armée clanique afin d'en faire une armée véritablement nationale, ayant pour seule mission la protection de l'intégrité territoriale du Tchad, la forme de l'État et la fonction présidentielle, l'indépendance de la justice et la refonte de toutes les institutions pour assainir les services publics.



L'Association JEM TCHAD estime que cette réforme de l'armée ne sera possible qu'à la condition que l'actuel pouvoir militaire soit restitué aux civils. Elle propose que la société civile, conduite par Wakit Tamma et les associations de la diaspora tchadienne et d'autres, organise une deuxième conférence nationale souveraine dans un délai à fixer par toutes les parties prenantes. Cette conférence nationale souveraine serait financée sur les propres ressources du Tchad, évitant ainsi que des puissances étrangères ne s'ingèrent dans les affaires nationales.



L'Association JEM TCHAD met en garde contre la voie des armes pour restaurer la République si cette option n'est pas possible. Elle espère que ce communiqué incitera les autorités à agir en faveur d'un changement véritable et durable au Tchad.