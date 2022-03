Tchad : "Arrêtons les bricolages ! Cessons de jouer aux apprentis sorciers", Salibou Garba

Le leader politique Salibou Garba a fait un point de presse ce 18 mars relatif aux préparatifs du dialogue national inclusif.



Le pré-dialogue, plusieurs fois annoncé, s'est enfin ouvert le 13 mars à Doha. Mais aussitôt ouvert, suspension de trois jours, au motif d'incompréhension du déroulé entre les organisateurs, la délégation et les politico-militaires.



« Nous affirmons très clairement que toutes ces difficultés proviennent de la volonté de confiscation du pouvoir par les héritiers biologiques et politiques du président Idriss Deby Itno, très allergiques à toute perspective d'alternance à la tête du pays. Une telle hantise les conduit, aidés par leurs alliés et d'autres pêcheurs en eaux troubles, à multiplier les manœuvres et calculs de bras étagés. Résultat : brouillamini total », déplore Salibou Garba.



Pour lui, « les héritiers du maréchal et leurs alliés traditionnels et nouveaux agissant en véritables apprentis sorciers. Ils ont ouvert plusieurs boîtes de Pandore qu'ils ne pourront pas refermer et qui risquent de les emporter, le Tchad avec ».



De l’avis de Salibou Garba, la multitude des structures constituées ainsi que toutes ces villégiatures jusqu'aux confins du monde, dans le cadre de l'organisation du dialogue, n'étaient pas indispensables, trop lourdes dans leur fonctionnement. Elles ont pris énormément de temps et sont budgétivores de surcroît.



« Gouverner c'est prévoir, c'est anticiper. Toutes ces organisations internationales, régionales et sous-régionales,qui ne cessent de pérorer sur la prévention des conflits, sont interpellées », prévient Salibou Garba.