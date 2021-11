Tchad : Au Sila, la délégation de l'élevage reçoit du matériel

La délégation provinciale de l'élevage vient de recevoir du matériel technique à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila. Le matériel est composé notamment de quatre motos, trois congélateurs, dix panneaux solaires, quatre tables pour bureau, des chaises-fauteuils, quelques cartons de rame de papier, quatre batteries de 150 w et trois de 100 w, quatre mini-ordinateurs, et une quantité importante de produits vétérinaires.



C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué de l'environnement, Mahamat Allahchi, représentant le président de la CPA. Remettant officiellement le matériel au délégué provincial de l'élevage, Abdel Bagui Ibrahim, le délégué de l'environnement Mahamat Allahchi, a remercié le président de la CPA et ses partenaires pour ces dons. Il a demandé au responsable de l'élevage à utiliser ce matériel à bon escient et de manière rationnelle.



Le délégué de l'élevage Abdel Bagui Ibrahim a déclaré que cet important don de matériel vient rehausser le plateau de leur délégation, et permettra au personnel de l'élevage de bien remplir ses missions. Enfin, le délégué a remercié également les autorités de la province, et le gouvernement de la transition, pour leur soutien constant.