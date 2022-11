Tchad : « Au nom de l'art tour », Mawndoé propose un projet inédit pour les jeunes

L’artiste tchadien Mawndoé Célestin a animé une conférence de presse ce 23 novembre à N’Djamena, autour du projet « Au nom de l'art tour ».



Pour ce dernier, ce projet vise à encadrer les jeunes dans le domaine de la musique et permettre de vivre de ce métier. « Depuis 20 ans, je ne vis que de ce métier qu’est la musique », dit-il en donnant les grandes lignes du projet « Au nom de l'art tour ».



Ce projet est marqué par un tour national permettant de réaliser des activités avec des jeunes, dans chaque localité. Les jeunes retenus seront conviés à N’Djamena pour intégrer une École d’art. « Ne me manquez pas du respect ! Moi j’ai de la valeur et je me donne des moyens pour vivre de mon art. J’ai de la valeur », déclare Mawndoé Célestin.



L’artiste estime qu’il faut savoir se donner de la valeur et cultiver le respect autour de soi. « Pendant longtemps, on m'a fait comprendre qu'un artiste c'est chanter et créer, mais à la longue, j'ai compris que c'est aussi une entreprise qui te permet de vendre tes produits pour faire vivre ton art. Le problème est qu'on n’a pas assez de producteurs au Tchad, alors on doit se lancer pour s'en sortir et aider ceux qui nous entourent », explique Mawndoé.



Pour le projet, les jeunes s'inscriront pour montrer leur talent sur des podiums, dans différentes localités qui accueilleront « Au nom de l'art tour », dans les jours à venir.