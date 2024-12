Tchad : Audience entre la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Tchad et la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad

Étaient également présents Mme Salama IBNI Oumar, Inspectrice Générale Adjointe du Ministère et Présidente du comité permanent de suivi et évaluation des conditions de travail dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants et le SGA, Adam Mbodou Abakar.





Le Syndicat a exprimé sa satisfaction à la Ministre pour l’adoption de la convention-type dans le secteur pétrolier tchadien, qui vise à promouvoir les travailleurs tchadiens, protéger leurs droits et garantir un meilleur encadrement de leur carrière.





La Ministre a souligné que cette convention est le résultat d’un travail collectif impliquant le Ministère du Pétrole, celui de la Fonction Publique, et les représentants des travailleurs. Elle a insisté sur l'importance de développer le secteur pétrolier et protéger et promouvoir les travailleurs nationaux.



Cette position démontre l’engagement des autorités à garantir un climat de travail serein et propice au développement du secteur pétrolier.





Cette rencontre a permis d'échanger des idées et des propositions pour optimiser la mise en œuvre et les effets de la convention adoptée, contribuant ainsi à un meilleur avenir pour les travailleurs du secteur pétrolier au Tchad.