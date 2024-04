Tchad – Baccalauréat 2024 : Enregistrement biométrique réussi pour les candidats à Bol

Il s'agit d'une évolution positive pour le système éducatif tchadien, car elle permettra à tous les candidats admissibles de participer aux examens de baccalauréat. Le processus d'inscription biométrique aidera à prévenir la fraude et à assurer l'intégrité des examens.



La prochaine étape consiste à ce que les autorités réexaminent les données d'inscription et apportent les corrections nécessaires. Une fois cela fait, le calendrier des examens sera publié et les candidats pourront commencer leurs préparatifs.