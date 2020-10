Tchad : Bamina Assas installe sa nouvelle organisation des jeunes à l'approche des élections

D'après le secrétaire général de l'OJ/BBA, Charfadine Abdelkerim Seiby, "la jeunesse tchadienne est un levier de développement de notre pays. C'est dans cette optique que le Maréchal du Tchad, notre camarade Idriss Deby Itno, explique que le développement d'un pays passe par la jeunesse. Au moment où je vous parle, il ya des hommes politiques qui n'ont aucun esprit patriotique et qui tiennent toujours à créer des conflits entre nous les tchadiens à travers les réseaux sociaux pour leurs propres intérêts néfastes. Nous leur disons non, non et non parce que la jeunesse tchadienne a bien compris vos jeux".



"Nous et le peuple sommes toujours derrière notre camarade le maréchal Idriss Deby Itno, président de la République et père fondateur du MPS, pour un soutien sans faille aux futures échéances électorales et une victoire triomphale de notre MPS, c'est ainsi qu'on appelle Mourir pour le Salut", dit-il.