Tchad: Bani Gata Ngoulou est réélu à la tête de la Fédération Tchadienne de Basketball

L'assemblée a été présidée par le 2e Vice Président du COST, Djidda Mamar Mahamat, et s'est soldée par la réélection du président sortant, Bani Gata Ngoulou. Il était le seul candidat présenté et a été réélu à 100%. Selon les textes statutaires et règlementaires de la FTBB, le président élu dispose de 10 jours tout au plus pour nommer les membres de son bureau.



Le 2e Vice Président du COST a souligné que cette élection témoigne de la volonté des cadres qui sont les délégués et les représentants des associations. De son côté, le Président Bani Gata Ngoulou a placé cette élection dans le signe de la paix et l'inclusivité.



Il est important de noter que le président est réélu pour un autre mandat de six ans et demi. Cette continuité permettra à l'équipe en place d'approfondir son action pour développer davantage ce sport au Tchad.