Tchad : "Beaucoup de manquements dans la province du Ouaddaï"

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a tenu le 15 janvier à Abéché une rencontre avec les différents délégués des ministères sur la sécurité alimentaire. Durant deux jours, les délégués, les acteurs du développement et les membres du comité provincial d'action ont présenté le rapport annuel, échangé sur les actions entreprises et formulé des recommandations susceptibles d'améliorer les futures interventions humanitaires et de développement dans la province.



La vision inscrite dans le plan de développement provincial, inspirée du PND 2017-2021 et la vision 2030 nécessite une "gestion participative", a expliqué le gouverneur de la province du Ouaddaï et président du comité provincial d'action, Ramadan Erdebou. Il a reconnu qu'il y a "beaucoup de manquements dans la province du Ouaddaï."



Le gouverneur a demandé aux participants d'élaborer un document bien réfléchi et bien orienté, conformément aux aspirations du gouvernement.



La réunion a permis d'harmoniser les informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour constituer un document de référence aux acteurs humanitaires intervenants dans la province du Ouaddaï.