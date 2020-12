Tchad : Blocage dans la résolution du conflit intercommunautaire d’Abéché

Les principaux chefs des tribus arabes de la province du Ouaddaï ont rejeté en bloc l'implication du nouveau sultan dans la composition de la nouvelle commission chargée de trouver les voies et moyens pour un règlement dudit conflit.



Ils réfutent pour le moment, toute représentation du sultanat dans la gestion des affaires les concernant. Malgré le décret présidentiel nommant le sultan Abdelhadi Mahdi, les autorités traditionnelles arabes ne reconnaissent toujours pas le nouveau sultan qui les avait d'ailleurs exclus de la cérémonie de son intronisation, de même que leurs droits historiques au sultanat, d'où ce bras de fer.



Dans l'immédiat, ces chefs des tribus, écartant toute histoire de « dia » (prix du sang), exigent des explications sur ce qu'ils appellent « le massacre de Dourrene » et les mobiles de ce meurtre. Ce bras de fer entre le nouveau sultan et les chefs des tribus arabes risque d'être long, étant donné que les divergences entre les deux parties sont très prononcées. Il s’avère ainsi très difficile de trouver un terrain d'entente dans la mesure où les deux camps ne se reconnaissent pas.