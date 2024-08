Tchad : Bol accueille une formation pour améliorer le monitoring des droits de l’Homme

Depuis ce 14 août 2024, un atelier de formation est organisé à Bol à l'intention des Organisations de la Société Civile et des défenseurs des droits de l'homme. Cet atelier, axé sur les techniques de surveillance des droits de l'homme, y compris le monitoring des procès, est une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.



Cet atelier de trois jours réunit les leaders des organisations de la Société Civile et les défenseurs des droits de l'homme. Le président de la cellule LTDH de Bol, Mamadou Boukar Ali, s'est réjoui de la tenue de cet atelier de renforcement des capacités, qui s'inscrit parfaitement dans la politique des plus hautes autorités du pays.



Au nom du représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Mme Astride Erdain, chef de bureau, a souligné que cet atelier contribuera, d'une part, à améliorer la qualité du travail de monitoring des associations engagées dans la protection des droits de l'homme et des personnes vulnérables, et d'autre part, à assurer le suivi et le plaidoyer à la suite des activités de surveillance des droits de l'homme.



Le délégué provincial des droits de l'homme, Elhadj Malloum Ibrahim, a exprimé l'espoir que cette formation répondra aux attentes des bénéficiaires et insufflera en eux une nouvelle mentalité citoyenne, tout en relevant les défis qui empêchent les organisations de la société civile d'exercer correctement et efficacement leur mandat de surveillance de la situation des droits de l'homme.



Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet « Appui aux organisations de la société civile promouvant les droits de l'homme et aux défenseurs des droits de l'homme », est rendu possible grâce au soutien financier de l'Union européenne.