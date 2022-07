Tchad : Brasseries du Tchad, un monopole révoltant

Avec la surenchère, le mépris, les chantages, les Brasseries du Tchad, absolument sans concurrent et face à l’impuissance de l’Etat, dictent leur loi aux multiples consommateurs. « Le client est roi », les Brasseries du Tchad s'en moquent.



Près de deux semaines déjà, les bières manquent dans les bistrots de la capitale. Au mieux, les consommateurs se rabattent sur l’unique bière visiblement disponible, Beaufort. Personne ne pouvant expliquer cette carence, chacun y va de sa spéculation. Pire, les Brasseries du Tchad, fortes de leur monopole, observent un silence méprisant.



« Nous n'avons d'explications à donner à personne. Après tout, il n’y a que nous dans ce pays », peut-on entendre d’un responsable de l’entreprise. L’entreprise française n’est d’ailleurs pas à son premier coup. En 2020, lorsque l’Etat tchadien a décidé de mettre un terme à ses largesses, à l’égard du groupe Castel (arrêt de certaines exonérations), celle-ci a augmenté le prix des bières de 150 FCFA.



Bien plus, l’usine de Moundou est fermée, et des centaines de Tchadiens sont au chômage. Décidément, l’entreprise est restée intraitable malgré la longue grève des consommateurs. Au bout du compte, c’est elle qui est sortie victorieuse de cette « bataille ». Elle a de nouveau bénéficié des exonérations. Et les prix des bières ont de nouveau baissé, même si la baisse est insignifiante.



L’alcool n’enivre pas uniquement, il crée aussi les richesses. L’Etat, avec un brin d’affirmation et d’indépendance, doit encourager la concurrence avec le groupe Castel, arrogant néocolonialiste. Il serait alors contraint à une flexibilité, au respect du client.



En attendant, le Cameroun profite bien des caprices des BDT. Les consommateurs de la capitale se rabattent sur les marques des bières camerounaises, ou partent massivement se divertir à Kousseri, la ville frontalière voisine de la capitale tchadienne.