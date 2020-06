Tchad - COVID-19 : à Ati, les enseignants se forment pour préparer la reprise

En prélude à la reprise des cours prévue le 25 juin prochain, la délégation sanitaire du Batha a organisé une formation d'échange sur la stratégie pouvant éviter la propagation du COVID-19 en milieu scolaire.



La formation a regroupé les enseignants de lycée et CEG d'Ati.



Plus de 50 enseignants du lycée Acyl Ahmat Akhabache et du CEG bilingue suivent la formation axée sur la communication de risque et comment faire face au COVID-19 en milieu scolaire.



Deux modules ont été développés par Dr. Outman de l'OMS, le médecin-chef de district, Dr. Djimtoide Bemyena et Dr, Masngar Kounembaye, gynécologue obstétricien à l'hôpital d'Ati.



Ouvrant la formation, le délégué sanitaire du Batha, Foksia Elie, a rappelé aux enseignants que cette maladie existe mais qu’ils doivent prendre des précautions pour éviter sa propagation en milieu scolaire.



Selon Dr. Foksia Elie, une équipe de la santé sera présente dans les établissements avec des thermoflash pour prendre la température de chaque enseignant et élève afin de leur permettre de finir l'année en beauté.



Les dispositifs des lavages de mains, le port de masque et la distanciation sociale sont obligatoires, a souligné Dr. Foksia Elie.



Amadou Malay, proviseur du lycée Acyl Ahmat Akhabache et représentant de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Batha Ouest, a signifié que cette formation va donner des outils de protection aux enseignants et élèves.



Cependant, il appelle les enseignants à être attentifs pour mieux tirer profit de cette formation en vue d'éviter la propagation de la maladie en milieu scolaire.



Cette formation est rendue possible grâce à l'appui technique de la délégation provinciale sanitaire du Batha.