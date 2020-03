Tchad - COVID-19 : "agissons maintenant avant que ce ne soit trop tard"

Dans le cadre de la lutte planétaire contre la pandémie du Covid-19, un groupe de jeunes volontaires et bénévoles de la Fondation No Limit Volontary, a lancé une initiative dénommée « agissons, nous, maintenant », afin de sensibiliser et de distribuer des cache-nez dans les 7ème, 9ème et 10ème arrondissements de N’Djamena.



La pandémie du coronavirus secoue le monde entier depuis fin 2019, faisant des milliers de morts. En tant qu’ONG ayant pour objectif le bien-être social de tous, No Limit Volontary entend sensibiliser la population.