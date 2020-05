Tchad - COVID19 : les autorités exhortent les parents à garder les enfants à la maison

Le ministre en charge de la défense et de la sécurité Mahamat Abali Salah a invité dimanche les parents à garder leurs enfants à la maison, afin de renforcer la lutte contre la Covid-19.



Le général Mahamat Abali Salah a effectué une visite d’inspection dans la ville de N’Djamena pour s’enquérir du dispositif sécuritaire et de l’application des mesures barrières, au premier jour de l’Aid El-Fitr.



“Les enfants doivent rester à la maison. Parce que même s'ils sortent dehors, ils jettent leur masque”, a dit le ministre.



Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a également appelé aujourd'hui les parents à maintenir les enfants à la maison.



"Nous demandons l'aide des citoyens"



"Avec l'aide des citoyens, nous pouvons faire notre travail. (...) Nous demandons l'aide des citoyens parce que la pandémie est encore là”, a expliqué le ministre en charge de la sécurité.



“Tous les commerçants et vendeurs, nous leur demandons de nous aider et d'exiger à leurs clients de porter des masques pour faire respecter les mesures”, a ajouté Mahamat Abali Salah.



Ce matin, le chef de l'État a expliqué que la levée progressive des mesures barrières est conditionnée par l'évolution de la situation et la discipline des citoyens. En cas de non-respect des consignes, de nouvelles mesures restrictives seront instaurées pour protéger la vie des citoyens.



Le Tchad a enregistré à ce jour 675 cas de Covid-19, 215 guéris et 60 décès.