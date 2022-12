Tchad : Campus plume, le journal universitaire a une nouvelle équipe

Créé depuis 2014 par les étudiants des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (STIC), ce bulletin d’information est un cadre pour les étudiants désireux de s'exercer dans le métier de journalisme.



À l'issue de sa 6ème assemblée générale, Campus plume vient d'avoir une nouvelle équipe dirigeante.



Cette assise a vu la participation de plusieurs étudiants sortant du département de STIC, des chefs de département, des doyens de faculté et du représentant du Centre national des œuvres universitaire (CENOU).



Désormais, c'est Tirba Jack qui prend la direction du journal universitaire, pour une année académique.