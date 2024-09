Tchad : Célébration de la Journée Internationale de Tourisme par la CVO

Le coordinateur de la CVO, Nassour Ali Kendy, a souligné l'importance de cet événement pour montrer la beauté et la richesse des patrimoines naturels et culturels du Tchad. Il a déclaré : « Nous voulons montrer à travers les images, la beauté du Tchad à travers ses potentialités touristiques. »



Au cours du panel, des intervenants tels que Dr Djiddi Ali Sougoudi et Brahim Guihini Dadi ont encouragé les Tchadiens à mieux connaître leur pays afin de le valoriser. Ils ont également appelé le gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères, à redéfinir l’image du Tchad souvent perçue comme un espace d’insécurité, en particulier par les pays occidentaux.



Les panelistes ont formulé plusieurs recommandations pour améliorer le secteur touristique au Tchad. Garanties de sécurité accrues pour les touristes, allègement ou exemption des frais de visa touristique, développement de politiques attrayantes pour le tourisme, accueil de forums internationaux et délocalisation des grandes rencontres, organisation de randonnées pour faire découvrir les paysages, construction de monuments, notamment sur le site de découverte du crâne de Toumaï, promotion du tourisme local et sensibilisation des Tchadiens à leur propre patrimoine, soutien aux compagnies de transport locales, construction d’aéroports ou aérodromes près des sites touristiques, formation de guides touristiques et encouragement des agences de voyage et le développement d’hôtellerie et de restauration touristiques.



Cet événement a mis en lumière les atouts touristiques du Tchad et la nécessité d'une collaboration entre les acteurs publics et privés pour promouvoir le pays comme une destination touristique. La CVO appelle à une action concertée pour déconstruire les stéréotypes négatifs et valoriser la richesse culturelle et naturelle du Tchad.