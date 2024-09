Tchad : Célébration de la Naissance du Prophète Mohammed à Bébédjia

Le président de la communauté a souligné que la naissance du prophète représente une bénédiction pour l'humanité. Il a encouragé tous à suivre son exemple de vie, prônant la paix, la justice et l'égalité.



Le pasteur de l'ACT1 a salué cette célébration comme un signe de confiance et a exprimé son espoir que le syncrétisme religieux devienne une réalité. Il a invité les musulmans à poursuivre leurs efforts pour une cohabitation pacifique.



Mara Emmanuel, chef de canton de Bébédjia, a également mis en avant la paix prônée par le prophète Mohammed, soulignant son rôle en tant qu'homme de paix.



Le maire 1er adjoint de Bébédjia, Baounoudji Parfait, a appelé à la cohésion sociale et à la solidarité, éléments essentiels pour garantir un bon vivre ensemble.



Le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet, a loué l'organisation de la fête Maouloude par le comité islamique de Bébédjia. Il a exhorté à une sensibilisation accrue des communautés pour promouvoir la cohabitation pacifique et assurer une paix durable dans la région.



Cette célébration a non seulement été un moment de recueillement et de spiritualité, mais elle a également renforcé les liens entre les différentes communautés, soulignant l'importance de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie.