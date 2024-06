Tchad – Célébration de la Tabaski à Ati : Un message de paix et de cohabitation pacifique

Dans son sermon, l'Imam a mis l'accent sur l'importance de la paix et de la cohabitation pacifique, valeurs essentielles pour le développement et la prospérité du Tchad. Il a également exhorté les fidèles à partager la viande du mouton sacrifié avec les plus nécessiteux, en signe de solidarité et de compassion.



Après la prière, les autorités civiles et religieuses se sont rendues à la résidence du gouverneur de la province, le général de Division Ahmat Goukouni Mourali, pour lui présenter leurs meilleurs vœux de fête. Le gouverneur a, à son tour, appelé les leaders religieux à jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la région.



La célébration de la Tabaski à Ati a été une occasion pour les musulmans de renouveler leur foi et de renforcer les liens de fraternité et de solidarité qui les unissent. C'est également un moment important pour réfléchir aux valeurs de paix et de tolérance, qui sont essentielles pour le développement harmonieux du Tchad.