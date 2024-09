Tchad : Clôture de l'atelier d'analyse des données du projet SWEDD

La secrétaire du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a souligné l'importance de cet atelier, qui a permis d'atteindre plusieurs objectifs clés. Les données quantitatives anonymisées ont été analysées à l'aide d'un programme d'apurement développé spécifiquement pour cet atelier. Les données qualitatives ont également été traitées, permettant d'obtenir des résultats tangibles et scientifiques. Les participants ont validé un plan de rédaction et d'analyse, comprenant des méthodes d'analyses biographiques, descriptives et causales.



Les résultats préliminaires, y compris des tableaux graphiques et des régressions, ont été générés par chaque pays avec le logiciel Stata. Ces résultats ont été interprétés et analysés par les équipes de chaque pays, fournissant des données précieuses sur les impacts des interventions du projet SWEDD après plus de huit années de mise en œuvre.



La secrétaire a encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises et à partager les informations pour garantir l'intégrité des données et l'autonomisation des femmes. Elle a également mis l'accent sur l'importance de coordonner les efforts pour développer des mécanismes de protection sociale accessibles à tous.



Cet atelier de cinq jours a permis de passer en revue et d'interpréter en profondeur les données de l'étude, soutenue par des partenaires financiers. Les résultats obtenus contribueront à orienter les politiques et les interventions visant à améliorer la condition des femmes et des filles dans la région du Sahel.