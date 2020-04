Tchad - Covid-19 : 850 kits d'hygiène offerts à la population du Mayo Kebbi Ouest

Le comité provinciale de veille et de sécurité sanitaire de la province du Mayo Kebbi Ouest a réceptionné mardi à Pala, un important don de kits d'hygiène destiné aux couches vulnérables.



La contribution de l'association "Les femmes aussi" (Afema) est constituée des sceaux pour le lavages des mains. Le parrain principal de ce geste est Me Jean Bernard Padare.



Cet appui avec 850 sceaux à robinet se chiffre à hauteur de 6 millions de Francs CFA, selon la présidente de l'association "Les femmes aussi", Netoua Ernestine.



Le don remis par l'Afema à la cellule de veille et de sécurité sanitaire provinciale du Mayo Kebbi Ouest doit servir à la province dans son ensemble. Il est constitué des kits de lavage de mains et d'un échantillon de cache-nez conçus par les femmes de l'association.



Netoua Ernestine a indiqué que l'initiative des femmes Mossos de N'Djamena vise à lutter contre le coronavirus. C'est grâce aux réseaux sociaux que l'idée a été lancée. Plusieurs personnes de bonne volonté ont mis la main dans la patte en envoyant leurs contributions pour faire vivre ce projet, à l'exemple de Me Jean Bernard Padare.



Réceptionnant le don, le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest a remercié Me Jean Bernard Padare et l'Afema pour cet acte dont les bénéficiaires sont les couches vulnérables.



Adoum Forteye Amadou a souligné que le coronavirus menace l'humanité toute entière donc personne ne doit rester en marge de la lutte.