Tchad - Covid-19 : "Il y a nécessité d'envisager au niveau national un dépistage décentralisé"

Le délégué sanitaire de la province de Sila, Dr. Abinon Djelambe, a évoqué dimanche, dans un entretien à Alwihda Info, la nécessité d'envisager un dépistage décentralisé au niveau national.



Il a déclaré que : "il est important de faire le dépistage. Aujourd'hui, le dépistage se fait uniquement dans la ville de N'Djamena. Or Goz Beida est à plus de 1100 kilomètres de N'Djamena. Nous savons bien qu'il n'y a pas aussi de transport pour venir à N'Djamena. S'il faut venir avec des ambulances, ceci a un coût énorme pour la délégation. Nous avons des difficultés pour dire si les patients sont Covid ou pas."



"Il y a nécessité d'envisager au niveau national un dépistage décentralisé, de faire de telle sorte qu'on puisse aujourd'hui faire, pourquoi pas un dépistage à Abéché, à Goz Beida. Parce que faire un dépistage et amener à plus de 1000 km à N'Djamena, c'est vraiment un problème", a souligné Dr. Abinon Djelambe.



"Il faut mettre le plateau technique nécessaire"



"Les sites que nous avons identifiés, ces sites sont là mais ils n'ont pas d'équipements. Il faut mettre le plateau technique nécessaire. C'est vrai, il y a les ressources humaines mais en plus des ressources humaines, il faut le matériel. Ce matériel manque. C'est une maladie qui est hautement contagieuse. Il va falloir que le personnel puisse avoir des équipements de protection individuelle", a estimé Dr. Abinon Djelambe.



À ce jour, la délégation provinciale de Sila n'a reçu que 10 équipements de protection individuelle. "Alors que pour un seul cas, peut être que nous aurons besoin d'utiliser plus de 20 à 30. Il y a le problème d'équipements de protection individuelle qui reste entier", a précisé le délégué sanitaire.



Médicaments, thermoflash



De l'avis de Dr. Abinon Djelambe, "aujourd'hui, prélever quelqu'un à Goz Beida, amener à N'Djamena pour un dépistage qui va prendre au moins deux semaines ferra que la maladie va évoluer vers la gravité et cela va conduire inévitablement vers la mort."



En plus du dépistage décentralisé, la délégation suggère également le renforcement en médicaments et en thermoflash : "Nous souhaitons que le dépistage soit décentralisé et que notre délégation soit dotée de médicaments de prise en charge qui sont dans le protocole. Parce que nous n'avons pas ce médicament. Au Sila, nous ne disposons pas de pharmacie provinciale. Voilà les grands défis majeurs. Et nous n'avons pas aussi de thermoflash dans les délégations sanitaires pour pouvoir prendre les températures et identifier les cas suspects", a dit le délégué sanitaire de la province de Sila.