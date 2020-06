Tchad - Covid 19 : La LIFPLT assiste des personnes vulnérables à N'Djamena

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la présidente de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté au Tchad (LIFPLT), Amalkher Djibrine Souleymane, a organisé jeudi une campagne de sensibilisation et de distribution de masques.



Cette campagne de sensibilisation et de distribution de 1200 masques et produits d'hygiène a pour objectif d'apporter une assistance aux personnes vulnérables pour mieux les protéger et éviter la propagation de la pandémie. Elle a eu lieu à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena.



La présidente de la Ligue, Amalkher Djibrine Souleymane, a déclaré que « les personnes vulnérables sont les premières victimes de cette pandémie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de venir auprès des personnes démunies de la ville de Farcha afin qu'elles puissent bénéficier d'une protection contre cette pandémie universelle ».



« La lutte contre la Covid-19 nous concerne tous. Son éradication a besoin de la contribution de tous. Alors, pour mieux se protéger de cette pandémie, nous devons ensemble respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités de la République pour le bien-être de la population », a-t-elle affirmé.



Selon Achta Mahamat Adam, l’une des bénéficiaires, le geste de la LIFPLT est un acte patriotique et salutaire. « Je tiens à remercier cette dame qui a pris le courage de venir auprès des personnes démunies », a-t-elle conclu.