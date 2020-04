Tchad - Covid-19 : à Laï, le procureur offre des centaines de cache-nez

Dans le cadre de lutte contre le coronavirus, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono, a fait ce vendredi un don de matériel au comité provincial de veille et de sécurité sanitaire de la Tandjilé.



Ce don est essentiellement composé de 500 cache-nez.



Remettant officiellement le don, Abdoulaye Bono Kono a indiqué que le Covid-19 est une réalité. "Le seul moyen pour lutter efficacement contre cette pandémie reste jusque-là le lavage des mains avec l'eau propre et du savon, et se couvrir le nez et la bouche", a-t-il dit.



Au nom du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire, le secrétaire général de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a remercié le donateur pour ce geste combien de fois louable. Il a promis d'en faire bon usage.