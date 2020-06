Tchad - Covid-19 : à Mongo, une mission du MPS remet 11.000 cache-nez à la population

Une mission du Bureau Politique National (BPN) du parti MPS conduite par Oumar Djimet Moussa -se trouvant à Mongo dans la province du Guéra- a remis vendredi, 11.000 cache-nez à la population.



La cérémonie de remise a eu lieu à la mairie de Mongo et a été marquée par la présence de plusieurs autorités de la place. A leur tête, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, les chefferies traditionnelles et religieuses, et plusieurs militantes et militants du MPS.