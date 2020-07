Tchad - Covid-19 : au Mayo-Limié, le préfet fait le point sur les actions de lutte

« Par ses sages décisions, sa clairvoyance et ses stratégies, la maladie à coronavirus est en train de régresser au Tchad. Des masques ont été réceptionnés et distribués à la population, ainsi que des kits d’hygiènes disposés dans les endroits les plus fréquentés et les institutions publiques et privées du département de Mayo Limié », a-t-il dit.



Djidda Djibrine Hissein Greinky a également remercié les leaders politiques et les personnes de bonnes volontés qui ont apporté leurs appuis permanents dans la lutte contre cette pandémie, ainsi que la population pour avoir pris conscience du réel danger que représente cette maladie. Il a préconisé à la population d’appliquer les mesures barrières, notamment le port de cache-nez, le lavage régulier des mains et les autres mesures car, la maladie peut nous surprendre.



« Je voudrai profiter de votre micro pour féliciter le Maréchal du Tchad, le Président de la République, Chef de l’Etat Idriss Deby Itno pour son élévation au grade de Maréchal. Ce titre il l’a mérité du fait de sa bravoure et ses sacrifices constant en faveur non seulement du Peuple tchadien, mais aussi des Pays africains. Il est notre héro. Je salut les membres de l’Assemblée nationale qui ont compris que les actions du chef de l’État en faveur des populations tchadiennes et ceux des pays de la sous-région, méritent de lui attribuer le titre de Maréchal. Qu’il recoive ici toutes mes félicitations », a conclu Djidda Djibrine Hissein Greinky.