Tchad - Covid-19 : ces 9 mesures à appliquer dans les lieux de culte

Le Comité de gestion de crise sanitaire a interpellé mercredi les leaders religieux afin de rappeler aux fidèles dans leurs prêches ou prédications de vendredi et de dimanche, leur obligation de respecter, entre autres, les mesures barrières ci-dessous dans tous les lieux de culte :



- la venue à la mosquée avec son propre tapis de prière ;

- le lavage des mains avant d'accéder au lieu de culte ;

- le port du masque ;

- l'interdiction de se serrer les mains ou de se donner des accolades pour se saluer ;

- le respect de la distanciation sanitaire et sécuritaire d'un mètre au moins entre les fidèles ;

- l'interdiction de venir dans les lieux de culte lorsque le fidèle présente les symptômes du Covid-19 ou d'une maladie chronique quelconque.



Le Comité rappelle également aux leaders religieux eux-mêmes leur propre obligation de veiller à la vérification et au respect des mesures ci-après :



- la mise en place à l'entrée des lieux de culte des dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon ;

- le nettoyage régulier des lieux de culte ;

- la fermeture immédiatement des lieux de culte aussitôt après la prière.



"Le Comité compte sur l'esprit civique et le sens de responsabilité de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles", rappelle le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.