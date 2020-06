Tchad - Covid- 19 : "cette bataille nous la gagnerons ensemble", Benaindo Tatola

D’un ton durci et plaintif, le message du gouverneur de la province du Batha Benaindo Tatola aura atteint sans doute son auditoire. Après avoir rappelé la gravité de la situation de crise sanitaire que traverse actuellement le pays, Benaindo met le cap sur sa province qui compte trois cas positifs et deux déjà guéris.



Le général dès son préambule rassure sa population en ces termes : « La pandémie poursuit sa course folle et dévastatrice, bouleversant toutes les certitudes. Et tout porte à croire que la bataille pour venir à bout de la pandémie ne fait que commencer ici au Batha. La situation est de toute évidence inquiétante face à un virus particulièrement dangereux. Mais je comprends qu'elle suscite des peurs et des angoisses. Mais je voudrais vous rassurer que cette bataille nous la mènerons et nous la gagnerons ensemble ».



Déjà, sur instruction des hautes autorités, la province du Batha à travers son comité de veille, de manière hebdomadaire se réunit régulièrement pour évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent.



« Au Batha, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à la transmission de ce fléau. Nous ne lésinerons sur aucun moyen. C'est le sens à donner à toutes les actions que nous avons entreprises depuis lors. Et c'est dans cet esprit que nous avons instruit au sous-comité de sensibilisation dont la mission est d’éduquer la population sur les mesures de prévention », articule le gouverneur dans son discours.



Face à la pandémie, le Batha adopte une stratégie qui est d'intensifier la sensibilisation et la communication de manière adéquate afin de rompre la chaîne de transmission. Selon Benaindo Tatola, la pandémie du coronavirus impose des défis exceptionnels, d'immense sacrifice. « Elle appelle à suivre de nouvelles mesures et des dispositions courageuses pour protéger nos vaillantes populations », martèle l’homme du Batha.



Cependant, le gouvernorat annonce la mise en place d’un comité composé des autorités administratives civiles et militaires qui sera chargé de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 au Batha.



« Aucun écart ou manquement ne sera toléré », tambourine le gouverneur. « Selon l'évolution de la situation, d'autres dispositions pourront être prises. Il s'agit de mener une véritable bataille, nous la gagnerons. Nous n'avons pas d'autres choix. Mais pour la gagner, nous devons respecter les mesures prises et faire preuve d'une grande discipline », rajoute-t-il.



Cette pandémie de la COVID-19 est aussi au Batha un défi sanitaire qui au-delà, menace de remettre en cause les acquis économiques et sociaux et de faire rebasculer bon nombre des concitoyens dans la pauvreté. Pour cela, Benaindo Tatola propose de contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, en suivant les mesures exceptionnelles parfois drastiques ayant même des incidences sur les populations.



Face au non-respect des mesures édictées par le gouvernement afin de prévenir le coronavirus, le gouverneur durcit le ton et entend prendre des mesures qui s’imposent pour ramener les désobéissants à l’ordre : « Les places mortuaires se remplissent, le refus délibéré de port de cache-nez, le lavage des mains non respecté et surtout se serrer les mains est fréquent et la fraude des transporteurs. Cette désobéissance nous amènera à utiliser la contrainte dans les prochains jours si les comportements ne changent pas », prévient clairement le gouverneur.



Le gouverneur appelle à la responsabilité de ces concitoyens dans le respect des mesures édictées par le gouvernement dont il en a brièvement rappelé, mais aussi des présumées personnes présentant des symptômes : « j'en appelle à la responsabilité des personnes présentant des symptômes de cette maladie, pour qu'elles prennent d'elles-mêmes des mesures de quarantaine et contactent aussitôt les autorités sanitaires pour une prise en charge ».



« J'ai la ferme conviction que nous gagnerons aussi vite possible cette lutte si nous mettons en avant la grande maturité qui nous caractérisée et dont nous avons toujours fait preuve. La dignité, la discipline et le courage qui ne se montrent pas pour le moment », conclu-t-il.