Tchad - Covid-19 : des jeunes déterminés au cœur de la sensibilisation

Une plateforme associative, en partenariat avec huit associations et le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, a entamé lundi une grande campagne de sensibilisation à N'Djamena sur le Covid-19. L'opération a mobilisé plusieurs jeunes qui ont véhiculé des messages sur les risques de contamination, l'importance d'une bonne hygiène et de la salubrité.



Les jeunes ont également distribué des sceaux, des savons ainsi que des fiches comportant des indications clés pour se prémunir contre la pandémie.



Ils se sont rendus notamment au marché de Dinguessou et au camp des retournés de la Centrafrique.



Certains habitants interrogés avouent ne pas en savoir grand chose de cette pandémie. "C'est Dieu seulement qui connait cette chose".



Ce qui conforte le coordonnateur de la plateforme associative, Abdelaziz Mahamat Ahmat, dans le bienfondé de cette initiative. Affiche en main, il explique à ses concitoyens que l'opération vise à sensibiliser et énumère les mesures barrières de façon pédagogique, tout en répondant aux questions.



"L'union fait la force, raison pour laquelle nous avons penser à travailler ensemble", affirme Abdelaziz Mahamat Ahmat qui promet de poursuivre l'opération.



Le chef de carré n°7 du quartier Dinguessou, Moussa Abdraman, s'est félicité de cette opération de sensibilisation en faveur de l'assainissement et de l'hygiène. Il a rappelé que la pandémie de Covid-19 fait des dégâts dans le monde, et a appelé à ne pas négliger la propreté.



"Regardons les N'Djamenois qui négligent les saletés devant chez eux, ça prouve que la propreté n'est pas respectée. C'est pourquoi j'ai deux pousses-pousses pour aider les ménages dans la propreté courante", a-t-il souligné.



Un représentant des retournés de Centrafrique a fait part de sa gratitude à cette équipe de jeunes.