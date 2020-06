Tchad - Covid-19 : deux entreprises du secteur privé viennent en appui au Guéra

Une cérémonie de réception de matériel offert par les entreprises de construction des bâtiments et des ouvrages hydrauliques ECRB ABINA et WADI KOUNDI, s'est tenue mardi matin au gouvernorat de Mongo.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles, et des chefs religieux de la province.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province Djerambeté Dingamyo a salué l'effort des entreprises. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage.



Djerambeté Dingamyoi a remercié infiniment les donateurs pour ce geste louable qui entre dans le cadre de l'assistance aux personnes malades.



Représentant le directeur de l'entreprise WADI KOUNDI, Ibrahim Hassan, a salué tout d'abord l'effort du comité provincial de riposte sanitaire contre la Covid-19. Il a saisi l'opportunité pour dire que c'est avec la lutte commune qu'on peut éradiquer l'ennemi commun qu'est le coronavirus.



Pour Hassan Baradine, représentant l'entreprise ECBH ABINA, face à cette situation frustrante de la pandémie de Covid-19, un soutien est apporté au comité provincial de lutte.



L'entreprise WADI KOUNDI a offert 100 sacs de riz, 100 cartons de pâtes alimentaires et 30 bidons d'huile de 40 litres. Pour sa part, l'entreprise ECBH ABINA a fait un don de 10 dispositifs de lavage des mains, 10 sakhanes, 10 gobelets et 300 masques de protection.