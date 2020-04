Tchad / Covid-19 : l'artiste N2A sensibilise à travers un clip vidéo

C'est dans les locaux de la maison de quartier de Chagoua dans le 7ème arrondissement, que l'artiste N2A lance officiellement son clip "#Stop COVID 19", ce jeudi 2 avril 2020.



Dans cette vidéo de 3mn37s, ''l'homme jaune'' appelle les tchadiens "à la discipline et à la vigilance en respectant strictement les consignes d'hygiène et d'assainissement données par le comité de veille et de sécurité sanitaire".



Ces mesures consistent à observer les gestes barrières ou préventifs traditionnels.



Le porte flambeau de la société comme il aimait se faire appeler ainsi, regrette malheureusement certains comportements inconscients et inciviques.



"Je déplore le comportement de certains compatriotes qui jusqu'à ce jour, considèrent qu'ils ne pourront pas être atteints par cette maladie, qui pourtant ne fait pas de distinction de race, ni de religion", explique N2A.



L'artiste N2A, le penchant de la couleur jaune, ne compte pas s'arrêter là. Il entend dans les jours à venir, lancer une initiative citoyenne de sensibilisation avec d'autres compatriotes engagés, afin de toucher un grand nombre de personnes.



L'appel des autorités



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, également président de la cellule de veille et de sécuritaire sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, a appelé jeudi la jeunesse à une mobilisation générale, de manière individuelle et collective.



L'objectif est de barrer la route à la pandémie du COVID-19 grâce à une mobilisation des différentes organisations, associations et représentations sur l'étendue du territoire.



Kalzeubé Payimi Deubet a expliqué que "l'heure n'est pas à la psychose et au fatalisme mais plutôt à l'action collective et à l'union sacrée."