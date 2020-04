Tchad - Covid-19 : le Gouvernement veut éviter une "pression alimentaire"

Le gouvernement envisage un plan d'urgence alimentaire. Il s'agit d'une mesure d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madjidian Padja Ruth, a indiqué vendredi qu'il est "question de réfléchir à comment faire face à cette situation, et éviter vraiment que la population soit sous la pression alimentaire."



Une équipe a été mise sur pied afin de proposer un plan d'intervention. Ce plan vise à ce "que toute la population de N'Djamena, la population tchadienne, puisse être rassurée en matière d'alimentation, pendant la période de Ramadan et au-delà, et même faire face aux effets de cette pandémie", selon la ministre.



Une proposition technique est attendue dans les prochains jours par la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Elle comprendra toutes les grandes articulations nécessaires aux interventions de l’Etat au profit des ménages.



Selon la Présidence, une fois élaboré, consolidé et adopté, le plan d’urgence alimentaire devra permettre à l’Etat de mobiliser les moyens nécessaires pour apporter des aides alimentaires aux populations.